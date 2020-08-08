شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يعلن انضمامه لمسلسل "الملك": كنت ناوى معملش مسلسلات لفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محد إمام انضمامه لبطولة مسلسل "الملك" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجي فيلمز. ونشر إمام، صورة عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلا: "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة.. قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي".



محمد امام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.