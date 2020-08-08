شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية.. دافعت عن حسين الجسمى فاتهمت بإهانة الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها للدفاع عن النجم الإماراتى حسين الجسمى، بعد موجة من السخرية والتنمر منه بعد الانفجار الضخم الذى هزّ العاصمة اللبنانية بيروت، هاجمت الفنانة شمس الكويتية الحكومة فى لبنان، واصطدمت بالشعب اللبنانى.

وغرّدت شمس على حسابها الرسمى فى موقع "تويتر": "الفشلة ينتخبون فاسدين ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية، وإذا جتهم مصيبة تنمّروا على الفنان المحترم حسين الجسمى والله عيب وحرام وقلة ذوق، والنتيجة هو متفوق وثرى ومبسوط واللى يتنمرون عليه فاشلين".

وفى تغريدة أخرى قالت: "عار عليكم يا لبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم!! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادى!!.. جاهدوا لطردهم كلهم ما عندكم شى تخسروه".

Advertisements

وبعد غضب اللبنانيين بسبب ما قالته عنهم، فى دفاعها عن الفنان الإماراتى حسين الجسمي، سارعت الفنانة شمس الكويتية للرد على الهجوم عليه، فى مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى كل الفاشلين من أمة العرب اللى اتنمروا على حسين الجسمى أنا حابة أعيد تأكيدى لتغريدتى أنا شمس مو جبانة لما أعنى شعب أو أعنى ناس راح هقولها".

وأضافت شمس: "وما فى إنسان فى الدنيا كلها عنده عقل أو وعى أو يفهم وعنده إدارة مخ يعمم.. أنا كتبت فى تغريدتى الفاشلين اللى لو صار عندهم مصيبة أو كارثة ضد الطبيعة أو حرب أو زعمائهم اغتصبوا حياتهم سواء كانوا خليجيين زى اللى تنمروا على الجسمى خليجيين وعرب من كل مكان".

واستطردت شمس، قائلًة: "أنا أقصد كل الفشلة فى أمة العرب.. ما عممت قصدت الفشلة فأى حد يقول كلمة هذا من ضمن الفشلة.. أنت فاشل أنت حقير أنت تافه أنت ما عارف تحل أمورك أنت مو شجاع أنت مو عارف تطرد الحكومة اللى مغتصبة عرضك إنت رامى همك على حسين الجسمى.. يا فشلة".