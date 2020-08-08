شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تتألق فى أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية مع أعز الصحاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة ليلي علوي تحاول الاستمتاع بصيفها بأفضل طريقة ممكنة، مثلما ظهر خلال آخر صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور مع مجموعة من اصدقاءها مثلما ظهر خلال تعليقها على الصور حين كتبت : " يوم حلو أوي مع أعز صحاب".



ليلي علوي

وكانت شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري صباح اليوم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدد من الصور برفقة أسرتها خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.



ليلى علوى

وظهرت الفنانة ليلى علوي برفقة أسرتها وشقيقتها وابنتها وحفيدها، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، حيث لاقت إعجاب الكثيرين من محبي الفنانة ليلى علوي.

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وفي وقت سابق، خطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار إليها بنيولوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.

وانهال جمهور الفنانة ليلى علوى، بالتعليق على صورتها الجديدة، مدبديا إعجابه بإطلالتها، حيث كتب أحد متابعيها:" البرنسيسة والمحترمة"، وكتب آخر:" ماشاءالله عليكى حضرتك بتثبتى ان الحلو حلو من يومه وحضرتك وقفة جنب الورد طيب ماحضرتك وردة طبيعة".

وكانت أحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى مئوية الفنان النجم الكبير الراحل فريد شوقى، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الصور فى الأعمال الفنية التى جمعتهما، وعلقت على الصور قائلة: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال .. وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا، لما بافتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم " البؤساء" مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي باحمد ربنا اني كنت الى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشوارى. وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج ولم يعد وأيام التحدي واه يا بلد اه".