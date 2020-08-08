الطفلة ليال مع رامي رضوان في الجيم: "الشخص المفضل على وجه الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



نشرت الطفلة ليال محمد، هي طفلة سعودية من ذوي القدرات الخاصة، وتعمل عارضة أزياء، مجموعة صور وفيديوهات تجمعها بالإعلامي رامي رضوان، خلال تواجدهما في إحدى الصالات الرياضية.



وعلقت "ليال"، على الصور والفيديوهات التي جمعتها بـ"رامي"، قائلة: "الشخص المفضل لدي على وجه الأرض، مشيت اليوم بوزن كيلو واحد في كل ساق 11 خطوة".



ليال محمد عمرها 6 سنوات، ولفتت الانتباه خلال مشاركتها في عروض الأزياء الخاصة بالأطفال، وظهرت على الـ"red carpet" بالمشاية، لعدم القدرة على السير بمفردها، مما لفت أنظار المتابعين إليها، ولقبها البعض بـ"الأميرة ليال والمشاية السحرية".

وتحظى ليال بدعم كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير العرب، بسبب تحديها لإعاقتها.