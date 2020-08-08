محمد إمام يكشف عن مسلسله الرمضاني المقبل: "ماكنتش ناوي بس فاجئوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعاقد الفنان محمد إمام، على بطولة مسلسل "الملك"، ليخوض به دراما رمضان 2021، وذلك بعد نيته عدم المشاركة لفترة في أي مسلسل بعد "هوجان".

وكتب "إمام"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "كنت ناوي معملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني".

وأضاف: "الملك رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي".

وخاض محمد إمام الموسم الرمضاني 2019 بمسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.