صورة| منة شلبي تسخر من "2020" بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سخرت الفنانة منة شلبي من عام 2020 بطريقة كوميدية. ونشرت منة صورة مجمعة في إطار واحد لمجموعة من أعمالها وهو يبدو عليها الاكئتاب والخوف والمرض، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت على الصورة: "2020". وتشارك الفنانة منة شلبي في فيلم "االنمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

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