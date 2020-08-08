"لا أحب تركيا وخسرت كثيرا بوفاة فياض وسمير صبري عظيم".. تصريحات لهند رستم في ذكراها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة هند رستم الـ9، إذ رحلت عن عالمنا في 8 أغسطس 2011.

ولدت هند رستم في حي "محرم بك" بمحافظة الأسكندرية في عام 1929 لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، وانفصل عن أمها وهي طفلة.

وتزوجت مرتين، المرة الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت رضا، والمرة الثانية تزوجت من الدكتور محمد فياض، الذي كان سببا في اعتزالها التمثيل مبكرا.

أطلق البعض على الفنانة الراحلة هند رستم لقب "ملكة الإغراء" من شدة أنوثتها الطاغية وجمالها الطبيعي.

نعرض لكم أبرز تصريحات الفنانة الراحلة هند رستم مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "مصر النهاردة"

- 60 سنة أسكن في الزمالك.

- لا أحب أكلة معينة.

- كثيرا أجلس لوحدي وأفكر في الماضي.

- أحلى أيام في حياتي مع دكتور فياض.

Advertisements

- سمير صبري إنسان جميل جدا وابن ناس وعظيم.

- لم أحب النوادي ولم أدخل ولا مرة رغم أني مشتركة في نادي الصيد.

- أصدقائي من خارج الوسط الفني.

- أنا واقعية و"ماينفعش" اكتئب.

- أحب باريس جدا.

- ذهبت إلى تركيا مرتين ولم أحبها.

- أحب أوجه سلام كبير وعظيم لمحمد فياض.

- خسرت كثيرا بموت محمد فياض.