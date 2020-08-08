محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة نهال عنبر صورة تجمعها بنجلها المخرج حسام الحسيني، خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية على البحر، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا قطعة من قلبي وعقبال مليون سنة وأنت راجل وبصحة وسعادة ونجاح، يا يوسف حسام الحسيني، يا أجمل أسد في الدنيا".
يذكر أن حسام الحسيني أخرج كليب تيك توك، الذي طرح الفنان محمد رمضان مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| "أحلى أسد".. نهال عنبر تهنئ نجلها المخرج حسام حسيني بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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