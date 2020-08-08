"بعضهم تبرع بمبالغ مالية وآخرون اكتفوا بالدعاء".. كيف تفاعل النجوم العالميون مع انفجار بيروت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



حرص العديد من النجوم العالميين على التضامن مع الأزمة الجارية في لبنان، بعد الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، وأعرب البعض عن حزنهم لما حدث، وهرع البعض الآخر لتقديم الدعم والمساعدات للجمعيات والمنظمات الخيرية، في لفتة إنسانية ملحوظة.



ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز النجوم العالميين الذين تفاعلوا في انفجار بيروت:



جنيفير لوبيز

النجمة العالمية جينفير لوبيز، من أوائل النجوم الذين تفاعلوا مع الأزمة بلبنان، إذ أطلقت حملة تبرع للصليب الأحمر اللبناني والعثور على مفقودي انفجار بيروت، ومن خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، الذي يتخطى عدد متابعيه الـ128 مليون متابع، طلبت من جمهورها مشاركة المنشور الذي يحوي معلومات عن بعض المفقودين أملاً في العثور عليهم.



سلمى حايك

وتفاعلت النجمة المكيسكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، مع الأحداث بلبنان، ونشرت مقطع فيديو من للانفجار عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليه: "دمر انفجاران عاصمة لبنان، قلبي مكسور مع جميع الناس الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة"، كما نشرت صورة لها خلال زيارة سابقة للبنان وعلقت: "أحبك بيروت".



ناعومي كامبل

عارضة الأزياء العالمية، ناعومي كامبل، حرصت على دعم الشعب اللبناني، من خلال نشر صورة لها ببيروت، وعلقت عليها: "أفكاري ودعواتي وحبي لأبناء لبنان وعائلاتهم".

دوا ليبا

كما تفاعلت المطربة العالمية دوا ليبا، مع الأحداث بلبنان، وطالبت جمهورها ومتابعيها بإرسال المساعدات والتبرع للصليب الأحمر اللبناني لإنقاذ الجرحى.

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بيلا حديد

وأعربت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، عن حزنها الشديد جراء الوضع بلبنان، وأعلنت عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "عيناي وقلبي يبكيان عليك يا لبنان، أكثر من 150 قتيلاً وآلاف الجرحى والمفقودين، سأرسل التبرعات إلى الصليب الأحمر اللبناني، فضلاً عن جميع المنظمات الأخرى في بيروت".

ديمي لوفاتو

وطالبت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو، جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بدعم الشعب اللبناني، إذ قالت: "الدعاء للبنان، ما يحدث في بيروت يفوق ما يمكن أن يتخيله الكثير منا، بلد يعاني بالفعل من الكثير من الاضطرابات، ولديه انفجار أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين وترك 300 ألف مشرد هو أمر مدمر".



سيلين ديون

النجمة الكندية سيلين ديون، أعربت عن حزنها أيضًا عن الوضع بلبنان، وكتبت عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة باللغتين الفرنسية والإنجليزية: "أنا مفطورة الفؤاد بسبب الكارثة الرهيبة في بيروت، أفكاري وصلواتي مع الضحايا، وعائلاتهم والشعب اللبناني الرائع، أنا أفكر بكم وأتمنى لكم الحب والسلام".



أريانا جراندي

ودعمت المطربة العالمية أريانا جراندي، اللبنانيين بعد وقوع الانفجار من خلال حسابها بموقع "تويتر"، إذ قالت: "أتقدم بأحر التعازي للبنان، وجميع الذين أُصيبوا في هذه الكارثة، أرجوكم ساعدوا وتبرعوا إن استطعتم، سأقوم بالمثل أنا أيضا".



جورج كلوني وأمل علم الدين

الثنائي الشهير، الفنان العالمي جلوج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، أعلنا عن تبرعهما بـ100 ألف دولار للجمعيات والمنظمات الخيرية في لبنان، آملين من الآخرين أن يساعدون أيضا بكل الطرق الممكنة.