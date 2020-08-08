خاص| حقيقة إصابة كريم عبدالعزيز في "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت العديد من الأخبار، التي تُفيد بإصابة الفنان كريم عبدالعزيز في قدمه اليسرى، خلال تصوير أحد المشاهد بفيلمه الجديد "كيرة والجن".

وعلم "الخليج 365"، من مصدر مقرب للفنان، أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، وأن كريم عبدالعزيز لم يصبه مكروه خلال التصوير، وكل ما يتم تداوله عن إصابته ليس إلا مجرد شائعة "سخيفة".

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واستأنف صناع فيلم "كيرة والجن"، التصوير هذه الفترة، بعد تصوير عدد من المشاهد قبل عيد الأضحى المبارك.

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويُعد فيلم هو أول عمل يجمع الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز فى السينما، حيث يرغبان فى تقديم عمل ضخم يضاهي الأفلام العالمية، ويشارك في الفيلم كل من هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، هدى المفتي، ياسين أمير، إياد نصار، علي قاسم، ومن إخراج مروان حامد.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال منذ اندلاع ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم إنتاج سينرجي فيلمز.