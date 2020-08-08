فيديو وصور| بحضور درة.. هند عبد الحليم تحتفل بحفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل، الآن، الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم قنديل، اليوم.

ونشرت درة، عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام" صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، وتم تداولها عبر الموقع.

Advertisements

ظهرت هند في الفيديو وهي ترقص مع زوجها وسط حضور عدد قليل من الأقارب، وظهرت في فيديوهات أخرى مع والدها.

وكانت هند أعلنت قبل أشهر عن خطوبتها من كريم قنديل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت هند صورة تجمعها مع خطيبها، وعلقت: "خطوبتنا .. ده كان قبل الحجر الصحى .. كان نفسى يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا فى البيت وأجلنا أى احتفال عشان سلامة الكل".