"رسالة غامضة".. تركي آل الشيخ :"لم أحسن اختيار الأصدقاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كتب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" ينتقد فيه اختيار أصدقائه، دون أن يكشف عمن يقصده.
وجاء في المنشور: "لم أتأذى في حياتي من أعدائي كما تأذيت من أصدقائي، وهذا إن دل أن الغلط يكمن فيني لأنني لم أحسن أختيار الأصدقاء".
وطرخ مؤخرا الفنان عمرو دياب، أغنية "مالك غيران"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور.
وعانى تركي آل الشيخ من وعكة صحية مؤخرا تطلبت نقله إلى أحد المستشفيات الأمريكية، واحتفل بعيد ميلاده الـ39، داخل المستشفى.
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