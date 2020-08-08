تراند اليوم : راغب علامة بعد تظاهرات لبنان: على رئيس الحكومة الاستقالة اليوم قبل الغد

نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه الحكومة اللبنانية وتحديدا حسان دياب الذى يطالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات اليوم وانفجار بيروت.

وقال راغب علامة: "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

وشهدت لبنان اليوم العديد من التظاهرات علي خلفية الانفجار الكبير الذي خلف عشرات القتلي والمصابين.

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وندد المتظاهرين بالفساد في الدولة وطالبوا باقالة الحكومة واقتحموا عدة وزارات منها الخارجية والاقتصادية وغيرها.



