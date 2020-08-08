إنريكي إيغليسياس يتبرع لأطفال لبنان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 10:44 مساءً - حاله حال معظم نجوم العالم،أحزن انفجار مرفأ بيروت المغني الإسباني الشاب إنريكي إغليسياس ،فعبر عن تضامنه مع الشعب اللبناني، بعد الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، ودعا إلى التبرع للأطفال عبر منظمة ."Save The Children".



ونشر إنريكي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعه فيه أكثر من 14 مليون متابع ومتابعة حول العالم، صورة للعلم اللبناني، مناشداً بتغريدة له: "دعم لبنان في هذه المحنة، والتبرع للأطفال".

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انريكي اغلاسياس يتبرع لأطفال لبنان





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أبعث بكل حبي لكل شخص في لبنان



وعلّق إنريكي على صورة "العلم اللبناني" التي نشرها بنفسه قائلاً: "أبعث بكل حبي لكل شخص في لبنان. منظمة إنقاذ الطفل على الأرض مستعدة لدعم الاحتياجات العاجلة للأطفال المتضررين من هذا الحادث المأساوي. يرجى التفكير في التبرع إذا كنت قادراً على ذلك"،وختم منشوره باللغة العربية" لبنان أحبك".

ومازال تضامن نجوم العالم أجمع مستمراً يوماً بعد يوم كالنجوم العرب مع كارثة إنفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 157 شهيداً،وقابل عدد الضحايا للتزايد في عمليات البحث عن مئات المفقودين تحت الحطام والركام ،وأوقع أكثر من 6000 جريح في مختلف أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت التي تضامن العالم كله معها،ومتوقع خلال الفترة القادمة إنعقاد مؤتمر دولي لتقديم المنح والتبرعات اللازمة للشعب اللبناني على الأرض ضمن مساعدات إنسانية عاجلة ستسلم للشعب اللبناني مباشرةً .