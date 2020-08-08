جورج وأمل كلوني يتبرعان بـ100 ألف دولار لصالح ثلاث منظمات إنسانية لبنانية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 10:44 مساءً - أسلوب التضامن مع لبنان والشعب اللبناني في أزمة انفجار مرفأ بيروت ودمار نصف العاصمة اللبنانية بالكامل من قبل نجوم العالم ،يكشف طبيعة كل نجم . بعض النجوم يكتفون بإبداء مشاعر التعاطف،والبعض الآخر يطلق حملة تبرعات،والبعض يبدأ بنفسه في التبرع كنواة لحث الملايين على الإقتداء به وتقديم التبرعات المالية والعينية مثله لإنقاذ الشعب.



ومثل كل النجوم،تفاعل النجم والممثل الأمريكي العالمي جورج كلوني"59 عاماً" ،وزوجته المحامية الدولية والناشطة الحقوقية اللبنانية الأصل والبريطانية الجنسية أمل علم الدين "42 عاماً" اللذين خطبا عام 2014 وتزوجا في العام نفسه وأنجبا طفليهما التوأمين "إيلا وإلكساندر-3 سنوات" بكارثة لبنان الإنسانية،وقررا التبرع بمبلغ "100 ألف دولار" لصالح ثلاث منظمات إنسانية لبنانية.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة ،نشر الزوجان كلوني بياناً، جاء فيه: "نشعر بالقلق على سكان بيروت بعد كل ما تعرضوا له من دمار وخسائر خلال الأيام الماضية. ولهذا قررنا دعم ثلاث منظمات خيرية تقدم الإغاثة الأساسية وهي:" الصليب الأحمر اللبناني"، و"إمباكت لبنان"، و"بيتنا بيتك".

وأضاف الزوجان بالبيان: "سنتبرع لهذه المنظمات بمبلغ 100 ألف دولار"76 ألف جنيه استرليني" ونأمل أن يساعد الآخرون بأي طريقة ممكنة".

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جورج وأمل كلوني يتبرعان دعماً للبنان



نجوم عالميون يتضامنون مع لبنان وشعبه





وقد سبق الزوجان جورج وأمل كلوني عدداً كبيراً من النجوم في إعلان تضامنهم مع لبنان وشعبه عبر نشر صوراً مأساوية لبيروت المنكوبة بعد الكارثة أو عبر إطلاق حملات تبرع وبحث عن مفقودين لبنانيين مثل: بريانكا شوبرا وجنيفر لوبيز وسيلين ديون والتوب موديل نعومي كامبل ونجمة برامج الواقع والميك آب كايلي جينر والمغنية دواليبا والنجمة العالمية مادونا والمغني إنريكي إغليسياس.