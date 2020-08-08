فيديو.. هيكات يطرح ألبوم In Nomine Artem Blackium

طرح باند هيكات أحدث ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم In Nomine Artem Blackium، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويضم ألبوم In Nomine Artem Blackium على 9 أغنيات ومنهم: Naamah، King Ov The Underworld، O Apollyon O Azael، Into The Ultimate Void، Sons Ov Hecate، Sorrow. O Azael، Into The Ultimate Void، Sons Ov Hecate، Sorrow. Advertisements يذكر أن باند هيكات طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Oceans Ov Hell، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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