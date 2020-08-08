الجمهور يحيي ذكرى رحيل "مارلين مونرو الشرق" هند رستم

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى التاسعة لوفاة نجمة السينما المصرية، هند رستم، والتي اشتهرت في أدوارها بالإغراء في خمسينات القرن الماضي، حتي أطلق عليها "ملكة الإغراء".

قارن الجمهور منذ ظهورها بمارلين مونرو، نظرًا للتشابه الكبير بينهم، وكان يطلقون عليها "مونرو الشرق"، وقدمت

هند رستم، عدد كبير من الأفلام أشهرها "جواهر وبابا أمين وانتصار الإسلام وحب في الظلام وطريق السعادة وبنات حواء وقلوب الناس ورسالة غرام وجريمة حب وأنت حبيبى ونساء في حياتى وابن حميدو ورد قلبى"، وكان أول ظهور لها في فيلم "غزل البنات" في ١٩٤٩.

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كما إنها قدمت آخر أفلامها "حياتى عذاب" عام ١٩٧٩ وقررت بعده اعتزال الفن نهائيًا حتى وفيته المنية يوم ٨ أغسطس ٢٠١١.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج هند رستم، لإحياء ذكري وفاتها التاسعة، مع صور من أعمالها وأدوارها التي لم تفارق أذهان المشاهدين حتي الآن.