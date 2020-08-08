خسائر نجوم لبنان بعد انفجار بيروت

تعرض عدد من النجوم اللبنانيين إلى خسائر كبيرة عقب الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت، ولم تكن الخسائر عند حد تحطيم منازلهم بل ‏تعرض البعض إلى إصابات بالغة ونقلوا إلى المستشفى لمداواة جروحهم الغائرة.

وكشف جيجي لامارا مدير أعمال النجمة نانسي ‏عجرم أن عيادة زوجها الطبيب المعروف فادي الهاشم، تحطمت بالكامل وتهشم زجاجها، وقال جيجي أن نانسي عجرم تجلس في مكان ‏بعيد عن الانفجار مع بناتها وبخير.

وطمأن النجمو رامي عياش جمهوره على زوجته التي أصيبت نتيجة

الانفجار المرفأ، وصرح عياش من ‏خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر: أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء، ولكن الحمد لله على كل شئ .. مصيبة وخسارة غيرنا ‏أكبر من شوية جروح.

وكشفت النجمة هيفاء وهبي عن تطور الحالة الصحية لمربية منزلها روبي التي أصيبت جراء انفجار بيروت وقالت ‏هيفاء: كلنا بخير الحمدالله روبي عملت عمليه وهي في تحسن .. الله

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يشفي كل مصاب ويشفي بلدنا من الدمار والفساد.

وصرحت النجمة الكبيرة ‏ماجدة الرومي خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج أنه يوجد خونة بداخل لبنان، وتابعت قائلة: كلنا نموت فداء لبنان .. ولبنان أكبر من ‏الطوائف ولبنان يدفع ثمن الحروب الداخلية والانقسامات.‏

يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.