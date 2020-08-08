شاهد .. محمد إمام يزيح الستار عن الملك في رمضان 2021

أعلن النجم محمد إمام عن خوضه ماراثون رمضان 2021، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح محمد إمام قائلًا: كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة .. قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان .. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني .. الملك رمضان 2021 إن

شاء الله .. إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي ..توكلنا على الله.

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يذكر أن مسلسل هوجان من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كل من محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد،

عارفة عبدالرسول، عايدة رياض، سليمان عيد، أحمد فهيم، أحلام الجريتلي، أحمد التهامي، محمد أبو النجا، يوسف حسام، كريم عبدالجواد، علي شوقي، محمود جمعة، أسامة عبدالله، عثمان محمد علي، عبدالرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة، محسن منصور، سامح السيد، جميل برسوم، دنيا المصري، داليدا خليل، وجيه صقر، مارون شرفان، أسعد رشدان، إسماعيل فرغلي، ناصر شاهين، هايدي رفعت، شيماء عباس، محمد نصر، أحمد محارب، محمود عامر، حمادة صميدة، عمرو شميس، رياض الخولي، سوسن بدر.