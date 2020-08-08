فيروز حاضرة بـ"بحبك يا لبنان" بعد انفجار بيروت

حضرت المطربة اللبنانية فيروز، في قلوب الشعب اللبناني بعد انفجار ميناء العاصمة بيروت، الذي هز الأراضي اللبنانية وراح ضحايا عدد من المواطنين وإصابة الآلاف.

ففي ظل الأزمة التي شغلت الوطن العربي والعالم وليست بيروت فقط، كانت كلمات أغاني فيروز في عشق

بيروت ولبنان حاضرة في أذهان الشعب.

وردد الشعب اللبناني، كلمات حب وانتماء دولتهم لبنان بصوت جارة القمر، في حين أن فيروز أسكتها الحزن الشديد، واختارت ألا تنطق حرفًا واحدًا تواسى به أرصفة وشوارع

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بيروت، بعدما طال الخراب ساحات المدينة بانفجار ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، مؤخرًا.

وفي ذات الصدد، تصدرت جارة القمر، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تصدرها بسبب حادث بيروت، بسبب شائعة فاتها التي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي نفاه مصدر مقرب من جارة القمر.