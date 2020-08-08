فيديو .. حمو بيكا يطرح أحدث أغنياته يا ام خدود حلوة وحمرة

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغنايته، والتي تحمل اسم يا ام خدود حلوة وحمرة، وجاء ذلك عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية يا ام خدود حلوة وحمرة من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، كما شارك كل من الفنانون نور التوت، Advertisements وعلي قدورة، وحسن شاكوش في الغناء. وعلي قدورة، وحسن شاكوش في الغناء. يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان اختاروني في الجراح، والأغنية من كلمات شمس الناسف، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وغناء كل من الفنانان أحمد موزة وحلقولو، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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