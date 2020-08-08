بعد التنمر عليه ..هاشتاج "حسين الجسمي كلنا بنحبك" الأكثر تداولًا

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج "حسين الجسمي كلنا نحبك"، تضامنًا مع النجم الإماراتي حسين الجسمي، عقب حملة التنمر التي نظمت ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة له للبنان.

ووقع النجم الإماراتي، حسين الجسمي، فريسة للتنمر من خلال تعليقات سلبية، تعليقًا على منشور لـ"الجسمي" يعبر خلاله عن حبه الشديد للبنان قبيل وقوع انفجار بيروت بيومين.

ورأي عدد قليل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حسين الجسمي، شؤم على لبنان، بعد تغريدة دونها قبيل وقوع انفجار بيروت بيومين قائلًا:" "أنا بحب لبنان لتخلص الدني".

وتحت هاشتاج"حسين الجسمي كلنا نحبك"، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم لـ"الجسمي"، بالتضامن معه من خلال أغانيه الوطنية تحديدًا لمصر وشعبها.

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وجدير بالذكر أن المطرب حسين الجسمي، وقع ضحية جديدة من الوسط الفني للتنمر من قبل نشطاء السوشيال

ميديا، بسبب انفجار مرفأ بيروت، وطالت الجسمي الكثير من التعليقات "السخيفة".

ولم تكتفي حملة الدفاع والتضامن مع حسين الجسمي على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تضامن عدد كبير من الوسط الفني عنه، منهم الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، الذي عبر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" داعما حسين الجسمي، قائلا: "‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ 6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو.. بشرة خير.. محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية.. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".