على طريقته الخاصة .. أحمد فلوكس يهنئ ابنه سيف بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد فلوكس ابنه سيف فلوكس بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر فلوكس صورة لابنه سيف، وعلق مهنئًا: عيد ميلاد سعيد لروحي وحبيبي لكل شيء لابني وأخويا سيف فلوكس .. أحبك. وأخويا سيف فلوكس .. أحبك. Advertisements ومن ناحية آخرى يشارك الفنان أحمد فلوكس في بطولة مسلسل سفينة نوح، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة كل من منذر رياحنة، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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