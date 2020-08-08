فيديو .. كاردي بي تطرح أحدث كليباتها WAP

طرحت النجمة العالمية كاردي بي، أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم WAP، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشاركت الفنانة العالمية ميجان ذا ستاليون في غناء كليب WAP. Advertisements يذكر أن النجمة العالمية كاردي بي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Money، كما كسر الكليب حاجز الـ 100 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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