فيديو .. سكايلر جري تطرح أحدث كليباتها Claws

طرحت الفنانة العالمية سكايلر جري أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Claws، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشارك الفنان العالمي إليوت تايلور في غناء كليب Claws. Claws. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية سكايلر جري طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Dark Thoughts، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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