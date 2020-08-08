شكرا لقرائتكم خبر عن يومين على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" بعد 9 أشهر فى اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى يومان فقط على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى، بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامى، والذى تدور أحداثه فى إطار من الخيال العلمى الذى يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.
وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل جائحة كورونا التى اجتاحتالعالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.
فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم العربي، وهى سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
وكان آخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة كضيف شرف فى إحدى الحلقات، وجسد دور جندى مجند خلال أحداث المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر يومين على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" بعد 9 أشهر فى اللوكيشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.