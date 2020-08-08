شكرا لقرائتكم خبر عن يومين على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" بعد 9 أشهر فى اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى يومان فقط على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى، بطولة ‏كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامى، ‏والذى تدور أحداثه فى إطار من الخيال العلمى الذى يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.

وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف ‏بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل جائحة ‏كورونا التى اجتاحتالعالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.‏

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربي، وهى سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وكان آخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة كضيف شرف فى إحدى الحلقات، وجسد دور جندى مجند خلال أحداث المسلسل.