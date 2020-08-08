شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تسخر من الشرطة الأمريكية لعدم ارتدائها كمامات طبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد صورا لها أثناء تواجدها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وهي ترتدي كمامتها الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويظهر من خلالها مجموعة من أفراد الشرطة وهم لا يرتدون الكمامات الطبية ويقفون بجوار بعضهم فى مخالفة للالتزام بتعليمات الوقاية.

ونشرت عارضة الأزياء العالمية مجموعة الصور التي التقطتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "نحن نرتدي الكمامات الطبية ليس فقط لحمايتنا، ولكن لحماية أحبائنا ومجتمعنا، حتى لو كانت قوات الشرطة المحلية لا ترتديها، فهذا لا يعني أنك لست مضطرا، لذا ارتدي كمامتك، يوجد الآن الكثير من الألوان المختلفة للكمامات للحماية إذا كنت شغوف بالموضة".

Advertisements

وكانت قد التقطت عدسات مصورى "البابارتزى"، فى وقت سابق نهاية الشهر الماضى، عدة صور لأيقونة الجمال العالمية بيلا حديد، خلال قيامها ببعض المهام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت بيلا حديد البالغة من العمر 23 عاما، بإطلالة أنيقة خاطفة للأنظار، حيث ارتدت بلوزة منقوشة منمقة مع جينز " high-waist ، بينما اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Alexander Wang " ووصل سعرها إلى 586 جنيها إسترلينيا.





