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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تسخر من الشرطة الأمريكية لعدم ارتدائها كمامات طبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد صورا لها أثناء تواجدها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وهي ترتدي كمامتها الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويظهر من خلالها مجموعة من أفراد الشرطة وهم لا يرتدون الكمامات الطبية ويقفون بجوار بعضهم فى مخالفة للالتزام بتعليمات الوقاية.
ونشرت عارضة الأزياء العالمية مجموعة الصور التي التقطتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "نحن نرتدي الكمامات الطبية ليس فقط لحمايتنا، ولكن لحماية أحبائنا ومجتمعنا، حتى لو كانت قوات الشرطة المحلية لا ترتديها، فهذا لا يعني أنك لست مضطرا، لذا ارتدي كمامتك، يوجد الآن الكثير من الألوان المختلفة للكمامات للحماية إذا كنت شغوف بالموضة".
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وكانت قد التقطت عدسات مصورى "البابارتزى"، فى وقت سابق نهاية الشهر الماضى، عدة صور لأيقونة الجمال العالمية بيلا حديد، خلال قيامها ببعض المهام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت بيلا حديد البالغة من العمر 23 عاما، بإطلالة أنيقة خاطفة للأنظار، حيث ارتدت بلوزة منقوشة منمقة مع جينز " high-waist ، بينما اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Alexander Wang " ووصل سعرها إلى 586 جنيها إسترلينيا.
وظهرت بيلا حديد بعدد من الصور وهى تمزح مع إحدى صديقاتها بعد تبادل أطراف الحديث، وهى الفتاة التى رافقتها فى نيويورك، فيما يذكر أن بيلا حديد كانت قد نشرت مؤخرا على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 31.8 مليون شخص عدة صور ومقاطع فيديو لها خلال قيامها بعمل "مرجيحة" من الخشب باستخدام "الشينيور" والحبل، وقامت بيلا بطلائها بألوان زاهية ومبهجة، وهو ما جعل الكثير من محبيها ومعجبيها يؤكدون أنها تمتلك الكثير من المهارات والهوايات المميزة.
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