شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماجدة زكى ومجدى أبو عميرة وبركات فى كواليس"قوت القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة تصوير أحداث مسلسله "قوت القلوب" في عدة مناطق متفرقة مابين ستوديو المغربى في منطقة شبرامنت ومدينة 6 أكتوبر، حيث يتبقى له مايقرب من أسبوعين تصوير وينتهى العمل تماما.

وينشر ”الخليج 365” عدة صور من كواليس التصوير تجمع بطلة العمل الفنانة ماجدة زكى والمخرج مجدى أبو عميرة، ومدير التصوير هيثم ناصر، والفنان حمادة بركات الذى أنتهى من تصوير دوره أمس الجمعة.

مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهرالصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراسسعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمدالحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسنالطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل معأبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.

وكان أخر ظهور للفنان حمادة بركات فى مسلسل " حب عمرى" للنجم هيثم شاكر وسهر الصايغ، وإخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف فداء الشندويلى، وشارك فى بطولته كل من محمد عادل ومنة فضالى ومى القاضى وأخرون من النجوم.

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