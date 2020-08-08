شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم وكاتى بيرى يستعدان للسفر لاستراليا لاستقبال مولودهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الممثل أورلاندو بلوم والمغنية كاتي بيري قد استعدا لاستقبال مولودهما الأول خلال الفترة المقبلة، حيث أكد بلوم وفقاً لتقرير نشره موقع worldmusicawards أنهما اتفقا على السفر لأستراليا من أجل وضع مولودهما هناك، كما أضاف التقرير أن كاتي بيري ترى أن الزواج من بلوم سيكون مناسباً جداً في العام المقبل 2021، وفقاً لما جاء خلال التقرير.

على جانب آخر ظهرت المغنية الشهيرة كاتى بيرى فى فيديو لطيف، وهى ترقص بجانب سيارة يقودها خطيبها أورلاندو بلوم، وتظهر بطنها المنتفخة بشدة، وهى على بعد أيام فقط من الولادة.

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وأثبتت كاتي بيري أنها ليست مستعدة للتعامل مع الأمر بسهولة حتى الآن، حيث عرضت حركات رقصها بينما كان خطيبها يقودها السيارة بجانبها في تحدٍ فيروسي، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشفت مرشحة جرامى 13 مرة، البالغة من العمر 35 عامًا، عن بطنها المنتفخ بشدة، وهي ترقص ببدلة رياضية، بينما صور بلوم اللحظة المرحة على هاتفه.

وارتدت كاتى بيرى كمامة طبية لحماية نفسها خلال جائحة فيروس كورونا، وبدت متألقة فى الفيديو الطريف، من جهة أخرى، نشر موقع ديلي ميل صورة للنجمة كاتي بيري وهي تشعر بالتعب والإرهاق في محل مستلزمات الأطفال، حيث تظهرها الصورة وهي تفرد جسدها على كرسى رافعة قدميها، ويبدو أنها مع اقتراب موعد الولادة تتثاقل حركتها، ونشرت كاتي الصورة على حسابها بموقع انستجرام ونالت الصورة 1.7 مليون إعجاب.