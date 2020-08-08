شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفضت هند رستم تلقيبها بـ ملكة الإغراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم السبت، الذكرى التاسعة لرحيل مارلين مونرو الشرق "هند رستم"، النجمة الكبيرة التى رحت عن الدنيا فى 8 أغسطس 2011، إثر أزمة قلبية، وتعد هند رستم نموذجا للنجوم الذين حفروا أسماؤهم من ذهب، ويظل الجمهور يترحم عليها ويتذكرها كلما ظهر اسمها أو أعمالها الفنية التى أثرت بها العالم العربى أجمع، وبرغم من تواجد نجمات كُثر لمعن فى الجيل الذهبى للسينما، إلا أن هند رستم تبقى متفردة بينهن.

امتازت النجمة الشقراء بشخصية قوية عنيدة فريدة من نوعها، لفتت أنظار الجميع لها بطلتها الخفيفة والراقية، وأهلتها لأن تكون نجمة "يُضرب بها المثل" فى الأنوثة والجمال والكاريزما الطاغية، فضلا عن الأداء التمثيلى منذ أن ظهرت فى أول مشهد بفيلم "غزل البنات" حتى أخر عمل قدمته فى السينما .

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ويرصد ”الخليج 365” حكاية نادرة في حياة هند رستم، وهى حكاية لقب "حرم الدكتور محمد فياض ، الذى تحبه للغاية من خلال تسجيل نادر "النجمة لما بتبقى مرات دكتور أو مهندس أو أيا كانت وظيفته.. أنا بحب أقول ليه مدام دكتور فياض.. بحب أوي الكلمة دي.. ومش معنى كده إني مابحبش اسمع هند رستم رستم.. لا، إنما بحس مدام الدكتور فياض بالشغل والعمل والمسئولية".

وأضافت: "وبحب أوضحها مش عشان دكتور اتمسح فيه.. لا أبدا، لأنه هو دكتور وأنا هند رستم، إنما أنا لما بقول مدام دكتور فياض، بحس إن أنا ست وزوجة ولو تعبت هلاقي إنسان وتعابعت: "هند رستم عاشت فترة طويلة لوحدها هي المسئولة عن نفسها.. وكل شئ والمسئولة عن فلوسها وشغلها وتربية ابنتها يعني مسؤولية، فجاء الوقت اللي أهرب فيه من المسئولية".

يذكر أن هند رستم اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد رستم، ومن مواليد عام في محرم بك بالإسكندرية 1931، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية ومنها امرأة على الهامش، صراع في النيل، بنات حواء، انتصار الحب، رجل بلا قلب، إشاعة حب، بين السما والأرض، وغيرها ، وتعد ، وكانت قد كشفت عن كرهها للقب "ملكة الاغراء" حيث يعد تلك اللقب طمس لموهبتها الكبيرة .