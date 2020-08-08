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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان القدير محمود حميدة، ذكريات تصوير فيلم الثعالب، الذى عرض لأول مرة منذ 27 عاما وتحديدا منذ عام ، حيث نشر حميدة عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بالفنان الكبير الراحل جمال إسماعيل من كواليس تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: "الثعالب" 1993.

محمود حميدة يسترجع ذكريات تصوير فيلم الثعالب بصورة مع جمال إسماعيل من 27 سنة

فيلم الثعالب بطولة كمال الشناوى، محمود حميدة، فيفى عبده، حاتم ذو الفقار، نهلة سلامة، علا رامى، جمال إسماعيل، إبراهيم نصر وغيرهم من النجوم والفنانين، تأليف منى الصاوى، إخراج أحمد السبعاوى.



محمود حميدة يسترجع ذكريات تصوير فيلم الثعالب بصورة مع جمال إسماعيل

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تدور أحداث الفيلم، حول ياسين "كمال الشناوى" رجل الأعمال الثرى الذى يحاول أن يطمس ماضيه، حيث كان يعمل في مستهل حياته في مجال تجارة المخدرات، يسير ابنه كمال "محمود حميدة" فى نفس الطريق رغم محاولة ياسين منعه من الاستمرار، أما ابنه الآخر ماجد "حاتم ذو الفقار" فيتخرج من كلية الطب ويسافر الي أمريكا، عندما يعود يفاجأ ماجد بوالده، وقد تزوج من دلال "فيفى عبده" التى كان على علاقة بها قبل سفره.