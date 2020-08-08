شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون تحتفل بعيد ميلادها افتراضيا بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية تشارليز ثيرون بعيد ميلادها الـ45، وكان الاحتفال بسيطا بين عائلها وأصدقائها المقربين، لكن كان احتفالا افتراضيا من خلال مكالمة بالفيديو، حيث حافظت ثيرون على قواعد السلامة هى وعائلتها، حتى لا يصابون بفيروس كورونا المنتشر فى الولايات المتحدة بشكل كبير.

وعلقت تشارليز ثيرون على الصور "أول حفلة عيد ميلاد افتراضية ... أعتقد أن والدتى نامت بعد 5 دقائق... شكرا للجميع على أمنيات عيد ميلادى! كان عام 2020 عامًا صعبًا ولكن اليوم كان نقطة مضيئة بالتأكيد".

من ناحية أخرى نقل موقع جاست جيرد تصريحات النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون حول الحب والمواعدة، حيث قالت فى حوار إذاعى إنها لا تحتاج إلى رجل فى حياتها حاليا، ولا ترى مغزى من دخولها فى علاقة حب جديدة.

وأضافت ثيرون فى تصريحاتها أنها كانت فى سيارتها مع ابنتيها، وقالت لها إحداهما: "ماما إنت تحتاجين إلى حبيب وأن تدخلى فى علاقة حب مع أحدهم"، لترد عليها ثيرون بأنها لا تحتاج إلى ذلك.

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ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن هناك أكثر من 72 مليون أسرة شاهدت فيلم تشارليز ثيرون The Old Guard خلال الأسابيع الأربعة الأولى من طرحه عبر نتفليكس، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم الذى لم يتم الترويج له بشكل كاف قبل عرضه.

ونقلت الصحيفة تصريحات النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتى أكدت فيها أن القائمين على الفيلم لم يحددوا حتى الآن إذا كان هناك جزء ثان من الفيلم أم لا، ولكنها تأمل فى جزء جديد بعد النجاحات التى حققها الجزء الأول.

فيلم The Old Guard تدور قصته حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة الخالدين تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعا فريسة سهلة لإحدى شركات الأدوية التى تنوى استخراج مصل منهم لعلاج كافة الأمراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهى نهاية مأسأوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهى جندية أمريكى عادت من الحياة فى أفغانستان اثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك.