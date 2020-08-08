شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول ارتباط جينيفر جارنر وبرادلى كوبر بعد صور الشاطئ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شائعات الارتباط حول النجم العالمي برادلي كوبر قد عادت من جديد، فبعدما ظهرت النجم برفقة صديقته النجمة جينيفر جارنر علي الشاطئ نشر عدد من المواقع الأمريكية أخبارا تتردد عن وجود علاقة بين الثنائي خاصة بعد انتشار الصور علي تويتر مع المزيد من التكهنات حول وجود علاقة

لكن موقع Gossip Cop أكد أن لقاء النجمين علي رمل الشاطئ للمرح مع ابنة كوبر التي تبلغ من العمر 3 سنوات كما أنه لا يبدو لقاء رومانسي ويبدو لقاء بين صديقين في نزهة واسترخاء علي الشاطئ خاصة وأن جارنر وكوبر يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات عدة.

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وكان قد نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك وهى بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عددا من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر

ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.