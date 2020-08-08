شائعة وفاة فيروز تطغى على مظاهرات بيروت.. ومصدر مقرب: "جارة القمر" بخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طغت شائعة وفاة الفنانة اللبنانية فيروز على الأخبار حول الأزمة اللبنانية الأخيرة، فى الوقت الذى فتحت الأحداث والاشتباكات الباب للشائعات حول عدد النجوم اللبنانيين وحالتهم الصحية أو حالة منازلهم الإنشائية بعد الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة بيروت.
يذكر أن عددا من الفنانين عبروا عن حزنهم لما حدث فى لبنان مرددين كلمات أغنية فيروز "بحبك يا لبنان" التى تقول كلماتها: بحبك يا لبنان يا وطنى بحبك.. بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك.. تسأل شو بنى و شو اللى ما بني.. بحبك يا لبنان يا وطنى.. عندك بدى ابقى و يغيبوا الغياب".
واقتحم مئات المتظاهرين فى لبنان، اليوم السبت، مبنى وزارت الخارجية والاقتصاد والبيئة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ودفع الجيش اللبنانى بتعزيزات كبيرة من ضباطه وجنوده إلى شوارع وسط بيروت، بعدما احتدمت المواجهات والاشتباكات بصورة كبيرة على نحو تحولت معه شوارع العاصمة إلى ساحة للكر والفر، وتمكُن المتظاهرين من اختراق التحصينات الأمنية الفولاذية الموضوعة لحماية مقر مجلس النواب بساحة النجمة.
وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى أن أعداد المصابين جراء المواجهات فى شوارع بيروت وصلت إلى 32 جريحا تطلبت حالاتهم إلى المستشفيات، فضلا عن 110 مصاب تم إسعافهم فى الأماكن التى أصيبوا به.
طغت شائعة وفاة الفنانة اللبنانية فيروز على الأخبار حول الأزمة اللبنانية الأخيرة، فى الوقت الذى فتحت الأحداث والاشتباكات الباب للشائعات حول عدد النجوم اللبنانين وحالتهم الصحية أو حالة منازلهم الإنشائية بعد الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة بيروت.
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