شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، عن رسالة عبر حسابه الشخصى "فيس بوك"، حيث تضمنت الرسالة كلمات مؤثرة عن خيانة الأصدقاء، قائلا: لم أتأذى في حياتي من أعدائي كما تآذيت من أصدقائي... وهذا إن دل أن الغلط يكمن فيني لأنني لم أحسن اختيار الاصدقاء!.



تركى ال الشيخ

وعلى جانب آخر، أهدى مجموعة من الفنانين العرب المستشار تركى آل الشيخ، أغنيه تحمل اسم "تركى الإبداع"، وذلك بمناسبه عيد ميلاده الـ 39، والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، ومن كلمات الشاعر الغنائى على الخوار، ومن ألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك.

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وتضمنت الأغنية مقاطع من نجاح موسم الرياض، إذ من المعروف أن المستشار تركى حقق نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالسعودية الفترات الماضية، من حيث الحفلات العالمية والمحلية، والمسرحيات وخلافه، فضلا عن الأفكار التى طرحها المستشار للترفيهه عن الشعب السعودى الشقيق والجاليات العربية، بالاضافة إلى عدد الزائرين الذى وصل للملايين منذ إنطلاق موسم الرياض، بالاضافة إلى الافكار الجديدة المقرر طرحها الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ سافر إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين فى رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وبمجرد وصول المستشار تركى آل الشيخ إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين استكمال شفائه.