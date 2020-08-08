شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين مساندا حسين الجسمى: حكومات هبلة أهملت قنبلة ذرية ببيروت على مدار سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن الفنان اللبنانى ملحم زين، مع النجم الإماراتى حسين الجسمى، بعد حملة التنمر الشديدة التى تعرض لها عقب انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضى، مؤكدا أن الجسمى محبا لبيروت.

ونشر زين، عبر حسابه على إنستجرام صورة للجسمى، صحبها بتعليق: "هلا دولة فاشلة وحكومات هبلة توالت على مدار سنين، أهملت قنبلة ذرية موجودة ببيروت، آخر شىء طلع مع جماعة السوشيل ميديا، الحق على حسين الجسمى إنه غنى للبنان من فرط حبه للبنان وأنا اللى بعرف أدى حسين بيحب بيروت".

وتابع زين: "أسهل شىء إنت وقاعد ورا تلفونك تتنمر وتفتري على شخص بس لسانك هو مراية أخلاقك، وأخيراً حسين أبو على المحب الخلوق الطيب.. شوف الجبل واقف ولا هزته ريح".

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ووقع النجم الإماراتي حسين الجسمي، ضحية جديدة من الوسط الفني للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انفجار مرفأ بيروت، وطالت الجسمي الكثير من التعليقات "السخيفة" على السوشيال ميديا، وبدأت موجة السخرية والتنمر بعد كتابة حسين الجسمي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعبر فيها عن حبه للبنان قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدنى" قبل وقوع الانفجار الثلاثاء الماضى.

وربط البعض من مرتادى السوشيال ميديا بين تغريدة حسين الجسمى وانفجار مرفأ بيروت، وحاول تشويه صورته والإيحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، لكن سرعان ما دشن عدد من المغردين، هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التي تعرض لها.

وساند عدد من المشاهير، النجم حسين الجسمي بعد تعرضه لحملة التنمر بسبب انفجار لبنان، وحرص المشاهير من الشعراء والملحنين، على الدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على المتطاولين الذين تنمروا عليه عبر السوشيال ميديا لتعبيره عن حبه للبنان.

وغرد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" داعما حسين الجسمي، قائلا: "‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ 6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو.. بشرة خير.. محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية.. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".