شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وأورتيجا يتعاونان فى "صحوبية تعطل" وطرحها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب عمر كمال إنه انتهى من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل.

وأضاف عمر، لـ" الخليج 365"، أنه يتمنى أن ينال الدويتو إعجاب الجمهور ورضاهم ويعد بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم طرحه دويتو الأسبوع المقبلة، كما أيضا سوف قدم دويتو مع أوركا في الأيام المقبلة لم كشف عن تفاصيل حتي يكون مفأجاة للجمهور.

من ناحية أخرى شارك عمر كمال مؤخرا، متابعيه، بمقطع فيديو جديدة من وراء الكواليس لتصوير أغنيته الجديدة التي يشاركه فيها حسن شاكوش، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "أسامينا على الخريطة، معروف مين التقال".

وكان مطرب المهرجانات أورتيجا أعلن انفصاله عن أوكا بعد 10 سنوات من التعاون بينهما بدون مقدمات وبشكل مفاجئ، حيث حققا نجاحا سويا من أغانى المهرجانات، التى حققت نجاحات كبيرة وارتبط اسمهما سوياً طوال هذه السنوات.