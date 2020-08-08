ميس حمدان تتضامن مع لبنان وتؤجل طرح أغنية "صح صح يا غبى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ميس حمدان على تقديم الدعم للشعب اللبنانى، إثر الانفجار الكبير الذى شهده مرفأ بيروت الأسبوع الماضى، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأجلت ميس طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى"، والتى كان مقررا طرحها خلال الأسبوع المقبل وذلك تضامناً مع الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
في نفس سياق قالت ميس حمدان إن أغنية "صح صح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.
وأضافت لـ"الخليج 365" أن الأغنيه تتحدث عن "امرأة تعسف رجل تحبه تتشاجر معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين في الخليج، أتمنى أن تصل الأغنية للجمهور بشكل مناسب.
يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "السيت كوم "ونسنى"، التى عرض في رمضان الماضي، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح.
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