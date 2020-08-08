شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يطالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بالاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المطرب اللبناني راغب علامة من رئيس الحكومة اللبنانية تقديم استقالته اليوم قبل الغد، وذلك عقب التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الغاضبة من حادث تفجير مرفأ بيروت، والذى راح ضحيته حتى الآن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وبلغ عدد المفقودين 21 شخصا.

وكتب راغب علامة عبر حسابه بموقع تويتر: "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

Advertisements



راغب علامة عبر تويتر

وكان مراسل قناة العربية أفاد بسماع دوى إطلاق رصاص بالقرب من محيط المظاهرات فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أكد أن المتظاهرين يلقون زجاجات حارقة على قوات الأمن، وردت قوات الأمن اللبنانية، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذى حصل فى المرفأ.