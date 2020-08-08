شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سوزان نجم الدين عن الأوضاع اللبنانية والسورية: لازم نحافظ على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، رسالة إلى جمهورها فى ظل توتر الأجواء السياسية فى لبنان وسوريا، موضحة أنه لابد الحفاظ على الأمن ووحدة الشعب والحضارة للرجوع مرة أخرى لبناء أوطاننا.

وقالت سوزان نجم الدين، فى فيديو عبر حسابها بموقع تويتر: "أهم شىء لازم نحافظ عليه في الفترة الصعبة اللى تمر بها معظم البلدان العربية، لازم نحافظ على الأمن ونشتغل عليه ولا بد أن نتوحد ونبقى أيد واحدة، لا نقدر نبنى بلادنا إلا لما نكون موحدين، لازم نحافظ على كرامتنا أهم شىء ومحبتنا، نحافظ على الأشياء الباقية وعلى الحضارة الحلوة، عشان فى يوم من الأيام نرجع نبنى اللى راح".





يشار أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.