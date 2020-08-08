شكرا لقرائتكم خبر عن "الغسالة" يجبر أحمد حاتم للتغلب على خوفه من الفئران والمرتفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الفنان أحمد حاتم أن سيناريو فيلم "الغسالة" ومروره بمشهد تجربته العلمية مع الفأر "زنقل" أن يكون هناك احتكاك بينه وبين الفأر، خاصة أن حاتم يخاف من الفئران فى الواقع ولا يحب الاقتراب منها، ولكن حين طلب منه المخرج عصام عبد الحميد أن يكون التواصل مع الفأر وحيوانات أخرى أكثر واقعية استجاب حاتم للأمر ونفذ المشاهد كما يريد المخرج.

وأضاف حاتم بشأن مخاوفه فى الفيلم: "مشهد الجلوس على لوحة الإعلانات أيضاً بصحبة الطفل محمد فرج كان مخيفاً وممتعاً فى الوقت نفسه، مكان جلوسنا مرتفع وبه قدر من الخطورة، ولكننا تغلبنا على هذه المخاوف وطبقنا ما يضمن الأمان لنا وأدينا المشهد".

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وحقق فيلم "الغسالة" أمس، الجمعة، إيرادات بلغت 525,919 جنيه لتتم إضافتها إلى ما حصده الفيلم منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس 30 يوليو الماضى، لتزداد محصلة إيرادات الفيلم فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى إلى 8 ملايين جنيه.

تدور أحداث فيلم "الغسالة" فى إطار كوميدى خيالى، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب فى العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.