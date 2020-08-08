شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Maroon 5 يقدم استعراضات غنائية فى Late Show مع ستيفن كولبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو وعشاقو الفريق الغنائى الشهير Maroon 5 حلوله ضيفا على برنامج Late Show، مع المذيع ستيفن كولبير على قناة CBS، وذلك بعد غد الاثنين الموافق فى 10 أغسطس، فمن المقرر أن يقدم الفريق عدد من أهم وأشهر أغنياته التى حققت نجاح كبير ويتفاعل معها الجمهور عادة.

وجاء خبر ظهور فريق "Maroon 5" فى البرنامج الشهير بالتزامن مع تحقيق أغنيته السينجل الجديدة "Nobody’s Love" نجاحا كبيرا بين المعنيين بالموسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم.



Maroon 5

يذكر أن فريق Maroon 5 أطلق أغنيته السينجل الجديدة "Nobody’s Love" في 24 يوليو الماضي ، والتي كانت مستوحاة من جائحة كورونا " Covid-19 " كذلك المسيرات الاحتجاجية بعد مقتل جورج فلويد علي يد احدي رجال الشرطي ، وهو ما دفع الكثيرين للنزول بالمسيرات ومنهم عدد من أهم النجوم و المشاهير ، و لم يعلم الكثيرين أن هذا الكليب تم تصويره بواسطة هاتف محمول في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.