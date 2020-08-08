شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو البنات".. تعرف على نجوم أطلق عليهم هذا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أيام قليلة انضم النجم محمد عادل إمام إلى القائمة الذهبية لنجوم يحملون لقب "أبو البنات"، حيث رزقه الله بـ"قسمت"، وابنته الأولى اسمها خديجة، ومن النجوم الآخرين الذين ينضمون إلى هذه القائمة الذهبية الفنان خالد سليم حيث إنه لديه خديجة وكنزى.

الفنان سمير غانم حظى بهذه النعمة عندما رزق من الفنانة دلال عبد العزيز بـ ايمي ودنيا، وكذلك الفنان أحمد زاهر فهو أب لأربعة بنات هن ليلى وملك بالإضافة إلى منى، كما رزق العام الماضى بابنته الرابعة نور، والنجم أحمد بدير لديه ابنتان فقط هما سارة ودعاء، والفنان الراحل نور الشريف لم ينجب سوى سارة ومى من زواجه من الفنانة القديرة بوسى.

وحش الشاشة العربية فريد شوقى لديه 5 بنات، جيث أنجب من زواجه الأول ابنته منى، ثم تزوج من الفنانة هدى سلطان وأنجب منها ناهد، وتزوج من السيدة سهير ترك التى ظلت معه حتى وفاته وأنجب منه ابنتيه عبير ورانيا، وأيضا الفنان شريف منير لديه ثلاث بنات هن أسما وكاميليا وفريدة كذلك.

أما الفنان هاني سلامة فهو يحمل اللقب نفسه بعدما رزق بابنتيه مليكة ومريم. ويحرص دائماً على إبعادهما عن الأضواء. وكان يتمتع باللقب نفسه عاصي الحلاني فهو أب لماريتا ودانا حتي أنجب في النهاية نجله.

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العام الماضي حصل النجم كريم فهمي علي اللقب بعد إنجابه ابنته الثالثة جميلة، حيث كشف لجمهوره عن صورة تحمل أسم نجلته، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب في تعليقه: "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظلي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين".

الفنان صلاح عبد الله يحمل اللقب ولديه 3 بنات، أما النجم الكبير محمود حميدة ايضا من المؤسسين فى هذا الجروب وله من الأبناء أربعة فتيات هم "أسماء وإيمان وآية وأمينة"، ويؤكد حميدة أنه إتبع في تربية بناته، أسلوب متميز كما شددعلى عدم تدخله في شئونهم الخاصة، فمثلًا لم يتدخل في قرار إبنته الكبرى أسماء بإرتداء الحجاب.

ويحرص الفنان تامر هجرس، على تربية إبنتيه تربية جيدة أيضًا وله من الأبناء إثنتين هم "تمارا وتالا"، الذين يحملون نفس ملامحه وطوله اليافع، كما يقوم هجرس بمشاركة صوره مع بناته من آن لآخر حتى يتعرف عليهم الجمهور وهو ما يؤكد على مدى ارتباطه بأسرته ووصف إحداهن بأنها جوهرته الثمينة.

من النجوم الذين يحملون هذا اللقب ايضا الفنان سامح حسين لدية ابنتان فاطمة مريم.