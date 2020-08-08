شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب موجة الغصب بعد ظهور كيلى جينر بكليب WAP مع كاردى بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من العضب انتابت محبى ومعجبى النجمتين كاردي بي و ميجان ذا ستاليون والسبب حقا غريب و غير متوقع، و هو ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة و امبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير و الذي حمل عنوان " WAP " الذي تم إطلاقه أمس وهو من إخراج كولين تيلي وقد ظهر تصوير احداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.



كيلي جينر (1)

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلي جينر مرتدية ثوبا ذو تصميم مثير " leopard print "، و جاءت فكرة الاعتراض علي وجود جينر لعدة أسباب و أبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادي و قضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتي ارجاء الولايات المتحدة الامريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها في الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر" .



كيلي جينر (2)

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلي جينر لم يكن ضروريا بالكليب و كان علي القائمون علي الكليب اخيار نجمة " سمرا البشرة " بدل من كيلي لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوي ضد ذوات البشرة السمراء ".

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كيلي جينر (3)



كيلي جينر (4)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)



من الكليب (5)