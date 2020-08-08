شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة الشهرة دفعت وحيد سيف للتفكير فى اعتزال الفن.. تعرف على الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان القدير محمد جبريل عن مواقف صادفت الفنان الراحل وحيد سيف، كانت كفيلة لدفعه فى التفكير بجدية لاعتزال المجال الفنى بعد رحلة عطاء طويلة.

وكتب جبريل، عبر حسابه على فيس بوك: "لقد كان فى قصصهم عبرة.. وحيد سيف يدفع ضريبة الشهرة مرتين، يهرب من المتشردة ليكون متشردا، يحدث يوميا للفنانين فى كل مكان وكل راوية والعهدة ليست على الرواية بل على الراوى، فى أثناء عرض مسرحية المتشردة بطولة الفنان الكوميدى الجميل وحيد سيف مع الفنانه الجميلة لبلبة والفنان الكبير سعيد عبد الغنى والفنان القدير أحمد بدير، والفنان حاتم ذو الفقار والعبد لله، وإخراج المخرج الكبير جلال الشرقاوى، أثناء عرض المسرحية أعجب ضابط كبير جدا قائد أمن المنطقة التى بها المسرح بوحيد سيف لدرجة أنه فضل يحضر العرض كل يوم وكل يوم يقول لوحيد سيف، إيه يا أستاذ وحيد يا فنان يا كبير، العيال ولادى بيموتوا فيك وعوزين يشفوك ودوشنى بيك، يا ريت يوم بعد العرض تيجى معايا تسلم عليهم ونتعشى سوى، فيرد وحيد إن شاء الله".

وأضاف جبريل: "وكل يوم طول العرض الذى استمر أكثر من أربعة شهور يحدث هذا الحوار، لحد ما فى يوم زن الضابط الكبير على وحيد جامد وأحرجه وقبض عليه بالقوة، واضطر وحيد سيف للذهاب معه، فتح الضابط باب الشقة وقال اتفضل يا أستاذ وحيد، ثم فتح باب الصالون وقال أتفضل هنا فى الصالون بيتك ومطرحك، ثوانى بس، ودخل ليعود بثلاثة أولاد فى منتهى الوداعة والهدوء والبراءة فى طابور عسكرى يمين شمال يمين شمال قف لليمين دور ثابت، أستسمحك يا أستاذ وحيد ثوانى أساعد المدام وحأرجع لك على طول، عن اذنك اهه، يا ولاد عمكوا وحيد سيف اللى بتحبوه اشبعوا منه بقى وخرج وقفل الباب وفجاءة اتفتح على وحيد سيف باب جهنم هجم عليه الثلاثة، ثوانى ولقى واحد منهم على كتفه والثانى على حجره والثالث على ظهره، كل واحد بيشد فى حته منه اللى بيشد بروكته واللى بيشد ودنه واللى بيصفعه بالقلم ويقول مش انت كنت بتعمل كده فى المسرحية ياعمو؟.. ويزيد الآخر الصفع ويقول لأخيه لأ كان بيضرب كدة، ولم يتحمل وحيد سيف هداوة الأولاد فجمع كل قواه وتحول إلى فنان فى مقالب الحرامية، ايه ياله انت وهو ده؟ إذا كنتم انتم عيال أنا أعيل منكم وراح حدفهم واحد واحد على الكنبة اللى قدامه وفتح الباب وجرى وحمد الله انه نجاه وحلف ما يروح بيت مسئول تانى".

وأضاف جبريل: "وفى اليوم التالى جاء الضابط الكبير وقال لوحيد إيه يا أستاذ وحيد مشيت ليه؟ فقال له أصلى افتكرت انى نسيت الحلة على النار رحت أنزلها، المهم عدى الموقف على خير ثم قال لى الفنان وحيد سيف شفت الهنا اللى أنا فيه يا جبريل، قلت له مش زى هنا يوم القهوة".

وتابع جبريل: "موقف حدث أمامى للفنان وحيد سيف، كنا بنصور مشهد فى قهوة بعابدين وسط تجمع كبير جدا، يدخل واحد باين عليه محترم سلم على ثم دخل على الفنان وحيد سيف واحتضنه وقبله، الرجل: ازيك ياوحيد.. يا راجل كدة من سنة ما اشوفكش.. وحيد: معلش بقى المشاغل.. الرجل: مشاغل ايه دى اللى تخليك تنسى حبيبك؟.. وحيد: معلش بقى العتب على النظر.. الرجل: لأ كدة يبقى انت مش فاكرنى.

وحيد: معلش بقى الواحد بقى ينسى.

الرجل: بس مش للدرجة دى.

وحيد: طبعا أنساك إزاى ياراجل طبعا فاكرك، الرجل : طب أنا مين؟

وحيد : معلش أصل الأسماء تملى تتوه منى.

الرجل : مش مهم الإسم المهم تفتكر اتقابلنا فين.

وحيد : فى إسكندريه؟

الرجل : إسكندريه أيه ياراجل ركز شويه وانت تفتكر.

(وكاد وحيد سيف أن يبكى وهو يقول لى خلصنى منه أبوس إيدك).

جبريل: معلش يااستاذ أصل الاستاذ وحيد..

الرجل: لو سمحت أسكت أنت ماتدخلش بين الحبايب انا واثق إنه حيفتكر أيه ياوحيد أفتكرت؟

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وحيد : بصراحه غلب حمارى.

الرجل : حلوه حلوه بس ركز وانت حتفتكر.

وحيد : سيف فى مصر؟

الرجل : هايل أهه قربت تفتكر.

وحيد : بالتحديد فى جمهوريه مصر العربية.

الرجل : هايل أديك قربت.

وحيد : قولى بقى عشان أتأكد إنك فاكر أنت كمان أنا كنت فين؟

الرجل : فى ميدان عابدين.

وحيد : هايل وانت كنت فين؟

الرجل : معاك فى ميدان عابدين.

وحيد : هايل اهم حاجه بقى انا كنت بأعمل ايه؟

الرجل : كنت بتصور مسلسل.

وحيد : هايل وانت بقى كنت بتعمل ايه؟

الرجل: كنت بتفرج عليك لما كنت بتعيط وأنت قاعد فى القهوه كان فى ناس ملمومة حوليك وبيهدوك أهو انا بقى اللى كنت لابس القميص الاصفر (لم يتمالك وحيد سيف نفسه وصفعه قلم شديد خلاه يلف حولين نفسه ثم حضنه).

وحيد: حبيبى افتكرتك القميص الأبيض.

الرجل : لأ الاصفر.

وحيد : ايوه الاصفر أبو كم.

الرجل : لأ بنص كم.

وحيد : وكنت لابس البنطلون.

الرجل : ايوه كده ياراجل اديك افتكرتنى البنطلون.

وكشف الفنان القدير محمد جبريل بأنه بعد هذه الواقعة، فكر وحيد سيف أكثر من مرة أن يعتزل الوسط الفنى هروبا من دفع ضريبة الشهرة.