شكرا لقرائتكم خبر عن العمر كله يا حبى.. زوجة مصطفى فهمى تحتفل بعيد ميلاده بحضور شقيقه حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجها الفنان مصطفى فهمى بعيد ميلاده، ونشرت صور جديدة من الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة: "العمر كله يا حبى وعقبال 100 سنة"، وحضر الاحتفال شقيقه النجم حسين فهمى.

كما شاركت فاتن جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام" مقطع فيديو من الاحتفال، وكتبت قائلة:"عيد ميلاد سعيد لزوجى، حب حياتى، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية"، مضيفة "الله يحمى بيتى يا لبنان يا شعبى".

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وأضافت "برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعى الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى.. ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعى يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات، برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجى وحبيبي ورفيق عمرى مصطفى بعيد ميلاده إلي بصادف اليوم وإتمنالوا كل الصحة والعافية وطوله العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول".





وفى وقت سابق، نشرت فاتن موسى عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، 6 صور برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي خلال تواجدهم فى الساحل الشمالى، معلقة عليها "الصيف فى الساحل"، وقد لاقت الصور إعجاب الكثيرين عبر السوشيال ميديا.

بينما حرص النجم مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى، على الاستمتاع بوقتهما والعطلة الصيفية على أحد الشواطئ، وشاركت فاتن موسى متابعيها فيديو لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من داخل البحر ويستعدان لركوب "الجيت سكى"، وتناديه بالـ"سوبر ستار".