شكرا لقرائتكم خبر عن الموجى: المهرجانات موضة وهتخلص وحمو بيكا مينفعش مطرب وشاكوش صوته حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أغانى المهرجانات مش فن بل مجرد فرقعة في الهواء وموضة وهتخلص"، هكذا تحدث الموسيقار يحيي الموجى ابن الفنان الكبير الراحل محمد الموجى عن رأيه في مطربى المهرجانات.

وقال يحيى الموجى لـ"الخليج 365": "في فرق كبير بين الأغاني الشعبية الجميلة اللي كتير منا سمعها واتربي عليها جيل كامل وبين ما يحدث الأن من مطربي المهرجانات وأغانيهم التى لا تعبر عن أي فن ومينفعش نقول عن حمو بيكا مطرب ده واحد بيتكلم مش بيغنى إزاي نقول عليه فنان و حسن شاكوش صوته حلو ولكنه دخل في المهرجانات عشان الفرقعة ويعجل بشهرته وأغنية بنت الجيران لحنها حلو عشان متاخدة من أغنية للمطرب محمد حماقي لملحن محمد مدين".

وأضاف: "المطربين الشعبيين بيقدموا فن جميل مثل حسن الأسمر وحكيم وسعد الصغير ومن الزمن القديم محمد عبد المطلب ومحمد رشدى كل هؤلاء قدموا فن وأغانى فيها جمل موسيقية ومقامات حلوة" .

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وعما إذا يقبل تلحين أغنية مهرجانات قال يحيي الموجى: لا طبعا مينفعش أشتغل مع مطربين المهرجانات أنا متربي علي الفن الجميل لوالدى الموسيقار محمد الموجى وبليغ حمدى وعبد الحليم حافظ".



الموجى



يحيى الموجى (1)