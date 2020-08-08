شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: أدعو من قلبى لمن قتلوا وأصيبوا غدرا فى انفجار بيروت المفجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حلا شيحة، عن تضامنها مع ضحايا ومصابى حادث، الذى وقع الثلاثاء الماضى، داعية للشعب اللبنانى بالسلامة وأن يحفظهم الله من كل سوء وشفاء المصابين، مشيرة إلى أنه لن يستطيع أحد تدمير لبنان لأن شعبها أقوى.



حلا شيحة على انستجرام

وكتبت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مساء اليوم :"صورة مع أهلى فى لبنان بلدى الغالى، من قلبى حزينة وأدعو من قلبى لكل من قُتلوا غدراً ومن اُصيبوا فى هذا الانفجار المؤلم المفجع، هذا المشهد الذى أوجع الوطن العربى كله، يارب سلمهم من كل سوء وأشفى المصابين واحفظ لبنان من كل شر، ومن كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان، لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لأن شعبها أقوى".



صورة حلا شيحة على انستجرام

من جانبها، تفاعلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مع هاشتاج "لبنان ينتفض"، مطالبة بحل مجلس النواب اللبنانى على خلفية التفجيرات التى شهدتها العاصمة "بيروت" الأسبوع الماضى، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت:"نطالب أولا باستقالة مجلس النواب.. لبنان_ينتفض".

فيما، غردت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت :" وين بدكن تروحوا من غضب ربنا! بمهل ولا يهمل.. حكام الفساد".

كما دعت المطربة البنانية إليسا الشعب اللبنانى للمشاركة، اليوم السبت، فى مظاهرات بشعار "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

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ونشرت إليسا، صورة للطفلة ألكسندرا نجار، ذات الـ3 سنوات التى توفيت فى انفجار بيروت، خلال مشاركتها فى مظاهرة قبل ذلك، على موقع "إنستجرام"، قائلة: "كلنا نازلين كرمالك".

وأضافت :"يارب احفظ بلدى لبنان وبلادنا من كل سوء واحفظ أولادنا وأهلنا فى كل بقاع الأرض.. آمين".

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