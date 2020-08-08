شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: أحلم بتقديم عمل غنائى استعراضى هادف للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مى كساب إنها تفكر فى عمل خلال الفترة المقبلة، مضيفة "أحلم بتقديم عمل استعراضى تمثيلى غنائى تعليمى هادف للأطفال".

وأضافت مى لـ"الخليج 365": "أتمنى من الدولة تبنى هذا المشروع، لأنه سوف يقدم بشكل جديد ومختلف وغير تقليدى وأتمنى أن ينال إعجاب جمهور وقت طرح هذا العمل".

من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هما الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مي "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت شهر الماضي أغنية "توت توت" عبر "يوتيوب".