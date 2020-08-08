شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل عندهم مختلف.. كاتى بيرى تواجه آلام الولادة بالرقص فى الشارع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المغنية الشهيرة كاتى بيرى فى فيديو لطيف، وهى ترقص بجانب سيارة يقودها خطيبها أورلاندو بلوم، وتظهر بطنها المنتفخة بشدة، وهى على بعد أيام فقط من الولادة.

وأثبتت كاتي بيري أنها ليست مستعدة للتعامل مع الأمر بسهولة حتى الآن، حيث عرضت حركات رقصها بينما كان خطيبها يقودها السيارة بجانبها في تحدٍ فيروسي، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشفت مرشحة جرامي 13 مرة، البالغة من العمر 35 عامًا، عن بطنها المنتفخ بشدة، وهي ترقص ببدلة رياضية، بينما صور بلوم اللحظة المرحة على هاتفه.



كاتى بيرى

وارتدت كاتى بيرى كمامة طبية لحماية نفسها خلال جائحة فيروس كورونا، وبدت متألقة فى الفيديو الطريف.



رقص كاتى بيرى



كاتى

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من جهة أخرى، نشر موقع ديلي ميل صورة للنجمة كاتي بيري وهي تشعر بالتعب والإرهاق في محل مستلزمات الأطفال، حيث تظهرها الصورة وهي تفرد جسدها على كرسى رافعة قدميها، ويبدو أنها مع اقتراب موعد الولادة تتثاقل حركتها، ونشرت كاتي الصورة على حسابها بموقع انستجرام ونالت الصورة 1.7 مليون إعجاب.

ومن المقرر أنه فى الأيام القليلة المقبلة ستلد كاتي طفلتها الأولى من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم والذي كشف أنه متحمس جدا لاستقبال ابنته من خطيبته النجمة العالمية كاتى بيرى، وأوضح أن لحظات الولادة ستكون ساحرة، خاصة عندما تحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.

واستكمل بلوم حديثه قائلا إن أكثر ما يتنظره بشدة، هو رعايته لطفلته وأنه سيستيقظ ليلا والناس نيام ليرعى طفلته ويحضر لها "الرضعة" ويطعمها بينما يكون العالم في حالة سكون بينما هو مستيقظ يرعي ابنته.

يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضى أغنية "Smile"، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عددا كبيرا من محبى وعشاقى الموسيقى من مختلف الأعمار، حيث استطاعت كاتي بيري التى تنتظر مولودها الأول أن توفق بين هذه الفترة الصعبة "فترة الحمل" وتقديمها أعمال فنية مميزة وتستكمل تنفيذ البومها الجديد وكأن كاتى بيرى ترفع شعار أنها قادرة علي القيام بكل الأدوار فى نفس الوقت.